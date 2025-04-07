Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis Etkisi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen sağanak ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. İstanbul ve Ankara arasındaki önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde bu hava koşulları etkili oldu.

Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Bölgenin Düzce kesiminde yer alan Kaynaşlı, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkileri ile Bolu sınırlarındaki Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkisinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bu durum, bölgeden geçen sürücüler için ciddi bir tehlike oluşturdu.

Uyarılar Yapılıyor

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar ile birlikte, polis ve Karayolları ekipleri sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı. Sürücülerin, güzergah boyunca dikkatli ve yavaş ilerlemeleri gerektiği bildirildi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.