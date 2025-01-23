Bolu'daki Otel Yangınında Güngör Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Burcu Filiz ve Kıvanç Güngör çifti ile iki çocukları, Pelin ve Kerem, İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze töreni, Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti gerçekleştirildi. Burcu Filiz Güngör'ün anne ve babası Ayla ile Şaban Filiz; Kıvanç Güngör’ün annesi Dilek ve ablası Gözde Güngür, taziyeleri kabul etti. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile birçok yakın dost ve vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından, aile üyeleri Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 44 yaşındaki Burcu, kimyevi maddeler sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapıyordu. 47 yaşındaki Kıvanç ise demir-çelik sektöründe genel müdürlük yapıyordu. Ailenin, yarıyıl tatili için Bolu'daki otelde konakladıkları öğrenildi.

Tatilde, 13 yaşındaki kızları Pelin ve 5 yaşına girmek üzere olan oğulları Kerem ile birlikte olan Güngör ailesinin, çarşamba günü İstanbul'a dönmeyi planladıkları belirtildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Burcu Filiz-Kıvanç Güngör çifti ile iki çocukları İstanbul'da toprağa verildi. Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül (ön sağ 5), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (ön sağ 9) ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan (ön sağ 10) ile çiftin yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Burcu Filiz-Kıvanç Güngör çifti ile iki çocukları İstanbul'da toprağa verildi. Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül (ön sağ 5), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (ön sağ 9) ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan (ön sağ 10) ile çiftin yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.