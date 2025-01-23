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Bolu Otel Yangınında Gözaltı Sayısı 12'ye Ulaştı: Adalet Bakanı Tunç Açıklamalarda Bulundu

Bolu'daki otel yangınında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Adalet Bakanı Tunç, soruşturmaya ilişkin canlı yayında konuştu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:59
Bolu Otel Yangınında Gözaltı Sayısı 12'ye Ulaştı: Adalet Bakanı Tunç Açıklamalarda Bulundu

Bolu'daki Otel Yangınında Gözaltılar Artıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber canlı yayında gündeme dair soruları yanıtlayan Tunç, şu ana kadar 12 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gözaltılar arasında otel sahibinin yanı sıra müdür ve çalışanların da bulunduğunu ifade etti.

Facia Hakkında Bilgiler

Yangının 21 Ocak'ta gece 03.30 sıralarında meydana geldiğini belirten Tunç, "Bu olay, milletimizi derinden sarsmıştır. 78 can kaybımız söz konusu, 51 vatandaşımız yaralı, 10 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor." sözleriyle olaya olan derin üzüntüsünü dile getirdi.

Soruşturmada Kararlılık Vurgusu

Bakan Tunç, yangının mutfaktan çıktığına dair ilk belirlemelerin olduğunu ve kesin sonuçların bilirkişi incelemesinden sonra ortaya çıkacağını ifade etti. "Yangının nedeni ve yayılma sebebi ile ilgili 6 savcı görevlendirildi, 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu." dedi.

Hesap Vermeli ve Cezalandırılmalı

Tunç, "Bu acıları milletimize yaşatan kimin ihmali, kusuru varsa yargı önünde hesap vermeli ve gerekli cezayı almalı." diyerek, soruşturmanın hiçbir siyasi kaygıya alet edilmeden sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Gözaltındakilerin yanı sıra, yangınla ilgili sorumlulukları bulunan belediye yetkilileri için de gözaltı kararları verildi.

Ön ve Kesin Rapor Süreci

Yangınla ilgili elde edilen belgelerin toplandığını belirten Tunç, "Tüm delillere el konulmuş durumda. Bu facia tüm detaylarıyla beraber soruşturulmaya devam edilecek. Bizim için en önemli şey, böyle faciaların bir daha yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınmasıdır." şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, ön raporun çıkarılacağını ve ardından detaylı bir çalışmanın yapılacağını ifade ederek, "Kimler kusurluysa onlarla ilgili gerekli ceza davaları da açılacaktır," dedi. Yangın araştırma önergesinin TBMM gündemine geleceği de hatırlatıldı.

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