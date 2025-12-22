DOLAR
Bolvadinli Genç Hatip Ali Çırak Bölge Yarışmasında İkinci Oldu

Genç Hatipler Hutbe Okuma 1. Bölge Yarışması'nda Bolvadinli öğrenci Ali Çırak ikincilik elde etti; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş tebrik etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:53
Afyonkarahisar İmam Hatip Liseleri Arası Yarışmada Başarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Genç Hatipler Hutbe Okuma 1. Bölge Yarışması’nda Bolvadinli öğrenci Ali Çırak ikinci oldu.

Afyonkarahisar İmam Hatip Liseleri arası ‘Genç Hatipler Hutbe Okuma 1.Bölge Yarışması’ sona erdi. Yarışmada Ali Çırak, ilçe adına önemli bir başarıya imza atarak ikincilik elde etti.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencimiz Ali Çırak ikinci oldu. Bu vesile ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Ali Keleş öğrencimizi ve okul müdürümüzü kabul ederek tebrik etti ve hediyesini verdi. Öğrencimizi, ailesini, öğretmenlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz"

İlçe yetkilileri ve eğitim camiası, öğrencinin başarısını kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

