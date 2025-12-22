Bolvadinli Genç Hatip Ali Çırak Bölge Yarışmasında İkinci Oldu

Afyonkarahisar İmam Hatip Liseleri Arası Yarışmada Başarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Genç Hatipler Hutbe Okuma 1. Bölge Yarışması’nda Bolvadinli öğrenci Ali Çırak ikinci oldu.

Afyonkarahisar İmam Hatip Liseleri arası ‘Genç Hatipler Hutbe Okuma 1.Bölge Yarışması’ sona erdi. Yarışmada Ali Çırak, ilçe adına önemli bir başarıya imza atarak ikincilik elde etti.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencimiz Ali Çırak ikinci oldu. Bu vesile ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Ali Keleş öğrencimizi ve okul müdürümüzü kabul ederek tebrik etti ve hediyesini verdi. Öğrencimizi, ailesini, öğretmenlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz"

İlçe yetkilileri ve eğitim camiası, öğrencinin başarısını kutlayarak başarılarının devamını diledi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘GENÇ HATİPLER HUTBE OKUMA 1.’NCİ BÖLGE YARIŞMASI’NDA BOLVADİNLİ ÖĞRENCİ ALİ ÇIRAK İKİNCİ OLDU.