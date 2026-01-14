Bolvadinli Gençler Ankara'da Hafızlık Tespit Sınavında

Sultan Carullah Kur’an Kursu öğrencileri, Ankara İl Müftülüğü’nde düzenlenen Hafızlık Tespit Sınavı’na katıldı; 10 genç sınavda ter döktü.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:54
Bolvadinli Gençler Ankara'da Hafızlık Tespit Sınavında

Bolvadinli Gençler Ankara'da Hafızlık Tespit Sınavında

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Sultan Carullah Kur’an Kursunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan gençler, Ankara İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Hafızlık Tespit Sınavına katıldı.

Sınav Detayları

Sınava kursta eğitim alan 10 öğrenci katıldı. Kurs müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada öğrencilerin azmi ve sınava ilişkin duygular vurgulandı.

"Genlerimiz hayallerine bir adım daha yaklaşmak için Ankara İl Müftülüğü’nde düzenlenen Hafızlık Tespit Sınavı’nda ter döküyor. Gecelerini gündüzlerine katan, Kur’an-ı Kerim’i kalplerine nakşeden öğrencilerimiz, Bolvadin’in gururu olmak için komisyon karşısına çıkıyor. Dualarımız sizinle evlatlar. Rabbim zihin açıklığı versin, dillerinizdeki kelamı daim eylesin"

AFYONKARAHİSAR'IN BOLVADİN İLÇESİNDEKİ SULTAN CARULLAH KUR’AN KURSUNDA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ...

AFYONKARAHİSAR'IN BOLVADİN İLÇESİNDEKİ SULTAN CARULLAH KUR’AN KURSUNDA HAFIZLIK EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN GENÇLER ANKARA İL MÜFTÜLÜĞÜ’NDE DÜZENLENEN HAFIZLIK TESPİT SINAVINA KATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Fırından Alınan Ekmekten Vida Çıktı
2
Niğde Elmasıyla Katkısız Elmalı Cezerye — Şef Mevlüt Ölmez'in Doğal Tarifi
3
Başkan Büyükkılıç: Erciyes Türkiye'nin Kış Turizminde Amiral Gemisi
4
Aydın'da Yeni Adliye Binası İhalesi 10 Şubat 2026'da
5
Bozdoğan'da Gübre, Tüp ve Proteknik Satış Noktalarına Patlayıcı Denetimi
6
Marmaris'te Mercedes Tamiri Skandalı: Turizmci 830 Bin TL Zarar İddia
7
ATÜ ve Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi'nden akademik iş birliği adımı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları