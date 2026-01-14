Bolvadinli Gençler Ankara'da Hafızlık Tespit Sınavında

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Sultan Carullah Kur’an Kursunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan gençler, Ankara İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Hafızlık Tespit Sınavına katıldı.

Sınav Detayları

Sınava kursta eğitim alan 10 öğrenci katıldı. Kurs müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada öğrencilerin azmi ve sınava ilişkin duygular vurgulandı.

"Genlerimiz hayallerine bir adım daha yaklaşmak için Ankara İl Müftülüğü’nde düzenlenen Hafızlık Tespit Sınavı’nda ter döküyor. Gecelerini gündüzlerine katan, Kur’an-ı Kerim’i kalplerine nakşeden öğrencilerimiz, Bolvadin’in gururu olmak için komisyon karşısına çıkıyor. Dualarımız sizinle evlatlar. Rabbim zihin açıklığı versin, dillerinizdeki kelamı daim eylesin"

