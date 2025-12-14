DOLAR
Bondi Plajı Saldırısı: Ölü Sayısı 11'e Yükseldi — Sydney

Sydney'deki Bondi Plajı saldırısında ölü sayısı 11'e yükseldi; 29 yaralı, 2'si polis ağır. Polis üçüncü faile ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:32
Bondi Plajı'nda Silahlı Saldırı: Bilanço Ağırlaşıyor

Olay ve ilk bilgiler

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'deki Bondi Plajı yakınlarında bugün gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Yeni Güney Galler Polis Komiseri Mal Lanyon, plajdaki Archer Park'ta yerel saatle 18.47'de silah sesleri duyulduğuna dair çok sayıda ihbar alındığını bildirdi.

Komiser Lanyon, saldırıda 29 kişinin yaralandığını, yaralılardan 2'sinin polise mensup ve durumlarının ağır olduğunu belirtti; yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi.

Soruşturma, fail sayısı ve bomba incelemesi

Polis, olayda iki silahlı saldırganın yer aldığını tespit ettiklerini ve üçüncü bir fail olup olmadığını araştırdıklarını açıkladı. Lanyon, saldırıdan kısa süre sonra polisin Campbell Parade içinde el yapımı bomba düzeneği bulunan bir araç tespit ettiğini söyledi.

Komiser ayrıca, bomba imha biriminin şu anda söz konusu araç üzerinde çalıştığını ve araçtaki patlayıcı düzeneğin "hayatını kaybeden faille bağlantılı" olduğunu ifade etti. Soruşturmanın erken aşamasında olduğu için saldırganlara ilişkin ayrıntıların paylaşılmayacağını vurguladı.

Şüphelilerin kimliği ve istihbarat değerlendirmesi

Avustralya İstihbarat Genel Müdürü Mike Burgess, şüpheli saldırganlardan birinin yetkililer tarafından bilindiğini ancak bu kişinin daha önce acil bir tehdit olarak değerlendirilmediğini açıkladı. Polis, daha önce yaptığı açıklamada şüphelilerden birinin öldüğünü, diğerinin durumunun ise kritik olduğunu bildirmişti.

