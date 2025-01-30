Borneo Adası'ndaki Sel ve Heyelanlar 5 Can Aldı

Borneo Adası'nda Felaket: 5 Ölü

Malezya'nın Borneo Adası'nda, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bangkok Post Gazetesi'nin haberine göre, Sabah ve Sarawak eyaletlerinde etkili olan yoğun yağışlar, büyük çaplı felakete yol açtı.

Tahliye Edilenler ve Hasar Durumu

İki eyalette yaklaşık 5 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. Sabah eyaleti Başbakan Yardımcısı Shahelmey Yahya, bölgede 56 yolun hasar gördüğünü ve birçok yolun ulaşıma kapandığını duyurdu.

Sosyal Medya Paylaşımları ve Devam Eden Tehlike

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, birçok evin sular altında kaldığı ve çamura gömüldüğü görüntülendi. Mağdurların evlerin çatılarına çıktığı anlar dikkat çekti.

Malezya Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların cuma gününe kadar süreceği uyarısında bulundu. Bu durum, bölgedeki halkın endişelerini artırmaya devam ediyor.