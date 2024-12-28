Bosna Hersek'te Türkçe Dershaneler Açıldı

Bosna Hersek'te Türkçe Eğitim Sevinci

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, önemli bir eğitim adımı atıldı. Projeleri tamamlanan dershanelerin açılış törenleri, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Açılış Müzakerelerine Dair Bilgiler

MSB'den yapılan açıklamada, "Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığımız tarafından sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Zivinice İlköğretim Okulu, Rapatnica İlköğretim Okulu ve Jablanica Lisesi Türkçe Dil Dershanesi projeleri tamamlanarak dershanelerin açılış törenleri yapıldı."

Bu açılışlar, Türkçe dil eğitiminin yaygınlaştırılması ve kültürel bağların güçlendirilmesi adına önemli bir adım niteliği taşımaktadır. Eğitim alanında atılan bu adımlar, Bosna Hersek’teki Türk toplumu için büyük bir umut kaynağıdır.