DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.334.749,36 -0,52%

Bosna Hersek'te Türkçe Dershaneler Açıldı

Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından projeleri tamamlanan dershanelerin açılışı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 20:48
Bosna Hersek'te Türkçe Dershaneler Açıldı

Bosna Hersek'te Türkçe Eğitim Sevinci

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, önemli bir eğitim adımı atıldı. Projeleri tamamlanan dershanelerin açılış törenleri, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Açılış Müzakerelerine Dair Bilgiler

MSB'den yapılan açıklamada, "Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığımız tarafından sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Zivinice İlköğretim Okulu, Rapatnica İlköğretim Okulu ve Jablanica Lisesi Türkçe Dil Dershanesi projeleri tamamlanarak dershanelerin açılış törenleri yapıldı."

Bu açılışlar, Türkçe dil eğitiminin yaygınlaştırılması ve kültürel bağların güçlendirilmesi adına önemli bir adım niteliği taşımaktadır. Eğitim alanında atılan bu adımlar, Bosna Hersek’teki Türk toplumu için büyük bir umut kaynağıdır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
2
İsrail'in Beyt Hanun'a Yönelik Tahliye Emri, Halkı Göçe Zorluyor
3
Balıkesir Mühimmat Fabrikası Patlamasında Gelişme: 3 Kişi Tutuklandı
4
Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
6
Bursa Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
7
Bosna Hersek'te Türkçe Dershaneler Açıldı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak