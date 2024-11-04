Bosna Hersek'teki Sel Felaketi Sonrası Hasar Giderme Çalışmaları Devam Ediyor

Bosna Hersek’te Sel Felaketi Sonrası İyileştirme Çalışmaları

Bosna Hersek’te 4 Ekim tarihinde meydana gelen sel felaketi, 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, üzerinden bir ay geçmesine rağmen bölgedeki hasar giderme çalışmaları hızla devam ediyor.

Donja Jablanica'daki Durum

Selin en ağır yıkıma yol açtığı yerlerden biri olan Donja Jablanica, yapılan çalışmalarla daha iyi bir duruma getirilmeye çalışılıyor. AA ekibinin yaptığı incelemelerde, bölgede devam eden enkaz kaldırma ve yol temizleme faaliyetleri gözlemlendi.

Yardım Faaliyetleri Sürüyor

Bölgedeki yardım çalışmalarında Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri de aktif rol alıyor. Selden etkilenenler için konteynerlerin kurulumu gerçekleştiriliyor, aynı zamanda gıda ve ilaç yardımları da hız kesmeden devam etmekte.

Uluslararası Destek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kuruluşlar, olayın ardından sel bölgesine ulaşan ilk ekipler arasında yer alarak destek sağladı. Türkiye'den gönderilen 31 tır, yaşam malzemeleri ile birlikte bölgeye ulaştı ve geçici ikamet için konteynerlar gönderildi.

Bosna Hersek, yaşanan bu zor günleri atlatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına tüm imkanlarını seferber ediyor.

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de yaşanan ve 27 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen selden etkilenen kentlerde maddi hasarı giderme ve yol temizleme çalışmaları devam ediyor. Sel felaketinden en çok etkilenen Bosna Hersek'in güneyindeki Donja Jablanica'yı ziyaret eden AA ekibi, hasar gören yerlerde devam eden enkaz kaldırma ve yol temizleme faaliyetlerini görüntüledi.

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de yaşanan ve 27 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen selden etkilenen kentlerde maddi hasarı giderme ve yol temizleme çalışmaları devam ediyor. Sel felaketinden en çok etkilenen Bosna Hersek'in güneyindeki Donja Jablanica'yı ziyaret eden AA ekibi, hasar gören yerlerde devam eden enkaz kaldırma ve yol temizleme faaliyetlerini görüntüledi.