Bosna Hersek, Türkiye ile Bayraktar TB2 Alımında Müzakere Aşamasında

Bosna Hersek, Türkiye ile Savunma İş Birliğini Geliştiriyor

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye ile gerçekleştirdikleri önemli anlaşmalarla ilgili bilgiler paylaştı. Helez, "Türkiye ile birkaç projemiz daha var. 4 Kirpi II ve 6 Bayraktar TB2'nin teslimatı konusunda bir anlaşma imzaladık ve bunlar müzakere aşamasında." ifadesini kullandı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele

Bakan Helez, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde meydana gelen büyük orman yangınları ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. 16 şehirde çıkan orman yangınlarını söndürmek için ordu olarak önemli görevler üstlendiklerini belirtti. “Bu bizim birincil hedefimiz değil, ancak sivil savunmaların yanı sıra, yangınlarla ilgili talepler ordumuza ulaştı.” dedi.

Askeri Eğitim ve Yeni Projeler

Helez, Ankara'da yaptıkları anlaşmayla 60 personelin helikopter pilotluğu için eğitim alacağını da kaydetti. Ayrıca, ABD'den yeni helikopter alımı için görüşmelerin devam ettiğini belirtti. 2024 yılı için ordu modernizasyonu kapsamında 9 milyon avro değerinde projelerin hayata geçirileceğini ve toplamda 10 yeni projenin uygulanmasına başlanacağını duyurdu.

Bu gelişmeler, Bosna Hersek'in silahlı kuvvetlerini güçlendirme ve modernize etme çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez (ortada), 19'uncusu kutlanacak Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla organize edilecek etkinlikler için Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gojko Knezevic (solda) ile basın toplantısı düzenledi.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez (ortada), 19'uncusu kutlanacak Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla organize edilecek etkinlikler için Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gojko Knezevic (solda) ile basın toplantısı düzenledi.