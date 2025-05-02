Bosna Hersekli Sporcu Faruk Suljovic, Kanser Hastası İçin İstanbul'da Destek Yolculuğunu Tamamladı

Bosna Hersekli sporcu Faruk Suljovic, 3 çocuk annesi kanser hastası Anelije Smajic'e destek olmak amacıyla başlattığı yolculuğu İstanbul'da başarı ile tamamladı.

Sarajevodan başlayarak bisiklet sürüp ve koşarak İstanbul'a ulaşan Suljovic, Smajic'in tedavisi için gereken ilaçların temin edilebilmesi adına Pomozi.ba isimli yardım kuruluşunun düzenlediği kampanya kapsamında yola çıktı. Nihayet Ayasofya'ya ulaşarak önemli bir mesafe kat etti.

Faruk Suljovic, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir yolculuk geçirdiğini belirterek, "Saraybosna'dan 8 gün önce yola çıktım. Bisikletle bin kilometre kat ettim, 200 kilometreyi ise koşarak tamamladım. Bu, bir yardım kampanyası için gerçekleştirildi. Anelije Smajic'in tedavisi için her ay 4 bin avroya ihtiyacı var. Buradayım çünkü destek vermek istiyorum. Kendisine şunu söylemek istiyorum; 'Anelije, başardık'. Şu ana kadar kampanyada 15 bin avroya yakın para topladık. Yardım kampanyamız 10 Mayıs'a kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko'nun eşi Amra Dzeko'nun yardım kampanyasının elçisi olduğunu vurgulayan Suljovic, "Amra ile Ayasofya'ya ulaşmadan 2 saat önce buluştuk. Birlikte bir süre koştuk ve bu süreçte belgeselimiz için bazı çekimler yaptık. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da bize destek verdi. Amra Dzeko'nun projeye katkısı büyük oldu." diyerek duygularını paylaştı.

Yolculuğun sonunda çok yorgun olduğunu ifade eden Faruk Suljovic, "Bir an önce Türk döneri yemek istiyorum. Bir süre dinleneceğim. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim." diyerek sözlerini noktaladı.

Bosna Hersekli sporcu Faruk Suljovic, 3 çocuk annesi kanser hastası Anelije Smajic'in tedavisine destek olmak amacıyla ülkesinden başlattığı yolculuğu İstanbul'da tamamladı.

Bosna Hersekli sporcu Faruk Suljovic, 3 çocuk annesi kanser hastası Anelije Smajic'in tedavisine destek olmak amacıyla ülkesinden başlattığı yolculuğu İstanbul'da tamamladı.