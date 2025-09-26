Bosphorus Diplomasi Forumu ikinci gününde: 'Herkes için diplomasi' ve Soğuk Savaş

Bosphorus Diplomasi Forumu ikinci gününde devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Genç Diplomasi Derneği tarafından "Soğuk Savaş" temasıyla düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu ikinci gününde devam ediyor.

Forumun kapsamı ve hedefi

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda "Tarihin Işığında Diplomasi" üst başlığıyla gerçekleştirilen forum, diplomasiye ilgi duyan lise öğrencilerini farklı dillerde gerçekleşen komite çalışmalarıyla bir araya getiriyor.

Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir, derneği geçen aylarda bir grup liseli genç olarak kurduklarını belirterek, yaptıkları ilk faaliyetin Bosphorus Diplomasi Forumu olduğunu söyledi.

Selman Bilir sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bosphorus Diplomasi Forumu'nun ortaya çıkış şekli ve esas amacı aslında mottomuzda gizli. Aslında 'Herkes için diplomasi, birkaçı için değil' anlayışını hayata geçiriyoruz. Bu mottoyu da Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' vizyonundan ilhamla geliştirdik. Yani diplomasinin herkes için olması gerektiğini, yalnızca güçlüler için değil, zayıflar için de güçlü olmayanlar için de aynı şekilde diplomasinin olması gerektiğini ifade etmek için aslında bu mottoyu seçtik."

Soğuk Savaş temasıyla bugünü okumak

Bilir, forum bünyesindeki 6 komitede "Tarihin Işığında Diplomasi" ve "Soğuk Savaş" temalarını ele aldıklarını belirterek şunları ekledi:

"Bugün yaşanan birçok problemin, krizin arka planı soğuk savaş döneminde yaşandı. Aslında bugün yaşadığımız birçok krizi daha iyi anlamlandırabilmek adına da soğuk savaş teması bizlere yardımcı oluyor. Bosphorus Diplomasi Forumu'nda gençliğin vicdanını temsil etmek istiyoruz. Bugün dünyamızda ne yazık ki birçok savaş, birçok kriz yaşanıyor. Birçok coğrafyada ne yazık ki sayısız insan, bizim yaşıtlarımız, bizden daha da küçükler, çocuklar, kadınlar zulme maruz kalıyor. Aslında biz bu forum vesilesiyle aynı zamanda gençliğin bu yaşananlar karşısında duyarsız olmadığını, bilakis bu yaşananlara karşı duyarlı olduklarını ve geleceğe de şimdiden hazır olduklarını, gelecekte üstlenecekleri sorumluluklarla ilgili de kendilerini şimdiden hazırlamaya başladıklarını ifade etmek ve tabii bunun yanı sıra aynı zamanda bu yaşananlar karşısında ne tarafta olduklarını, gençliğin vicdanının nerede olduğunu, gençliğin ne tarafta olduğunu da bir kez daha net bir şekilde ifade etmiş olduk."

Gençlerin bakışı ve programın önemi

Forumun organizasyon şefi ve Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan ise gençlerin forumda tarihten hareketle bugünü anlamaya çalıştığını vurguladı. Erdoğan, temayı tarihten seçmelerinin gerekçesini şöyle açıkladı:

"Günümüz olayları her ne kadar önemli ve kritik olsa da Bosphorus Diplomasi Forumu'nda tarihi bakış açısıyla günümüzdeki olaylara yorum yapmanın önemini anlamış oluyoruz. Bu forum bence özellikle etkinlikleriyle öne çıkacak. Çok değerli misafirlerimiz var. Kritik oturumlar, Boğaz turları ve çeşitli diplomasi aktiviteleriyle dolu bir program hazırladık."

Erdoğan, özellikle lise öğrencilerinin katılımını önemseyerek, bu gençlerin yetişkinlerden farklı açılardan bakabildiklerini ve diplomasiye ilgi duyan gençlerin bu tür organizasyonlarla gelişeceğini söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın foruma teşrif edecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti ve "Sayın Cumhurbaşkanımıza davetimizi kabul ettiği ve bizi kırmadığı için teşekkür ediyoruz. Ayrıca pazar günü gelmesi beklenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendi'ye de teşekkür ediyoruz." dedi.

