Bozcaada ve Gökçeada'ya Hafta Sonu Tüm Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine hafta sonu yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri, beklenen lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den Açıklama

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, sefer iptalleriyle ilgili şu bilgi paylaşıldı:

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında 03.01.2026 Cumartesi günü ve 04.01.2026 Pazar günü tüm seferler iptal edilmiştir.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilgili hatlarda planlanan tüm tarifeli seferler Gestaş tarafından durdurulmuş durumda.

