Bozdağ'dan Erdoğan'a Yönelik Hakaretlere Sert Tepki

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine yönelik hakaretleri lanetledi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:51
Bozdağ'dan Erdoğan'a Yönelik Hakaretlere Sert Tepki

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yapılan hakaretlere karşı sert bir tepki gösterdi.

Bozdağ, sosyal medyada yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de gerçekleştirilen gösteri sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, merhum annesi ve ailesine yönelik edilen küfürleri güçlü bir şekilde kınadı.

Bozdağ, bu bağlamda, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik ahlaksız ve edepsizce küfür edenleri, bu küfre zemin hazırlayanları lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Beyanında, Türk medeniyetinin annelere verdiği önemi vurgulayan Bozdağ, "Bizim medeniyetimizde 'cennet annelerin ayakları altındadır' ve anne en kutsal varlığımızdır. Her bir anne değerlidir ve her bir anne evladı için en vazgeçilmez kişidir" dedi.

Bozdağ, ayrıca, ahlaksızlık ve alçaklık yapanların Türk milleti ve hukuk önünde hesap vereceğini belirtti. Şehzadebaşı Camisi'ne ve caminin bahçesindeki asırlık mezar taşlarına yapılan saldırıları da lanetleyen Bozdağ, "Ülkemizde demokratik hak arama yolları açıktır. Ancak sokakları trafiğe kapatmak, muhterem ve merhume bir anneye küfür etmek, dini yapılara ve tarihi eserlere zarar vermek demokratik hak arama yöntemi değildir, hukuk tanımazlıktır" şeklinde konuştu.

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