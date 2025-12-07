Isparta'da Başsız Ceset Olayı: Ferdi Özdemir Defnedildi, 5 Gözaltı

Isparta'da başsız ceset: Ferdi Özdemir defnedildi

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde, yanmış bir aracın yanında başsız halde bulunan ve kimliği doğrulanan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir bugün köy mezarlığına defnedildi. Olay, savcılık koordinesinde devam eden soruşturma kapsamında "cinayet" şüphesiyle yürütülüyor.

Olay yeri ve otopsi bulguları

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesinde, aracın yakınında hareketsiz bulunan cesedin kimlik tespiti yapıldı. Yapılan otopside, Özdemir'in göğüs bölgesinde 3, bel kısmında ise 2 bıçak yarası tespit edildi; ayrıca başının gövdesinden ayrıldığı belirlendi. Cenaze olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Son görüntüler ve arama çalışmaları

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Özdemir, olaydan bir önceki gün saat 19.55'te köyde bir markete girip alışveriş yaptıktan sonra ayrılmış; geceyi dağlık alanda geçirdiği değerlendiriliyor. Jandarma, kayıp baş kısmını bulmak amacıyla sabah kadavra köpekleri ile arama başlattı; öğle saatlerinde arazi taraması tamamlandı, öğleden sonra köyde şüpheli görülen bazı evlerde aramalar yapıldı.

Valilikten açıklama

Isparta Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları duyurdu: '5 Aralık 2025 tarihinde Keçiborlu ilçemize bağlı Aydoğmuş köyünde yanmış bir aracın yakınında F.Ö. isimli vatandaşımızın vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedeni bulunmuştur. Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülmektedir. Adli tahkikat, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü şekilde devam etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.'

Cenaze töreni ve ailenin çağrısı

Cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilen Özdemir'in tabutuna sarılan annesinin gözyaşları ve babası Ramazan Özdemir'in tören sırasında yaşadığı çöküş, katılımcıların yüreklerini dağladı; baba tören sonrası baygınlık geçirdi. Ramazan Özdemir, cenazede yaptığı konuşmada şunları söyledi: 'Benim çocuğumu öldürmüşler, kafasını kesmişler. Başı gövdesinden ayrılmış. Husumetlileri vardı. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Ne cezası varsa çeksinler. Çocuğumun başını kesmişler, bunun cezası idam olmalı.'

Baba, ayrıca şu detayları paylaştı: 'Şu an 4 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Muhtemelen ikisi daha önce husumet yaşadığı kişiler. Çocuğum sabah yemeğini yedi, "keçileri dağa götürüyorum" diyerek evden çıktı. Davranışlarında şüpheli hiçbir şey yoktu. Zaten gideceği yer 5 dakikalık mesafe ama o gün orada 17 dakika oyalanmış. Daha sonra kendisine ulaşamayınca aradık. Abisi gidince onu o halde buldu. Adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum.'

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 5 şüpheli gözaltına alındı; jandarma ve adli birimler çalışmayı sürdürürken, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

BABA RAMAZAN ÖZDEMİR