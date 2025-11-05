Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlunun son görüntüleri ortaya çıktı

Kastamonu Bozkurt'ta 2 Kasım'da kaybolan 43 yaşındaki anne ve 5 yaşındaki oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; aramalar sis nedeniyle zorlaşıyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:51
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 3 gün önce kaybolan 43 yaşındaki anne ile 5 yaşındaki oğlunun son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlar, ikilinin köy yolunda yürüdüğü anları gösteriyor.

Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarında yaşayan anne ve oğlu, 2 Kasım Pazar günü evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan aramalarda, ikilinin son telefon sinyalinin alındığı Köseali köyü bölgesine yoğunlaşma sağlandı.

İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarında anne ile oğlunun 16.55 sıralarında köye girdikleri, yaklaşık 20 dakika sonra aynı güzergahtan geri döndükleri tespit edildi. Görüntülerde annenin siyah mont, çocuğun ise mavi mont giydiği görüldü.

Sis aramaları güçleştiriyor, ekipler geniş alanda çalışıyor

Bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle arama çalışmaları güçlükle sürüyor. AFAD, JAK, UMKE ve komando birliklerinden oluşan ekipler, 12 köyü kapsayan ve 16 kilometrelik alanda anne ve oğlunu bulmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

