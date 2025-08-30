Brezilya Mahkemesi Volkswagen'e 30 Milyon Dolarlık Tazminat Kararı

1974-1986 döneminde Amazon'daki çiftlikte "köle" benzeri çalışma koşulları

Brezilya İş Mahkemesi, Volkswagen'in 1970 ve 1980'lerde Amazon bölgesinde şirkete ait bir çiftlikte işçileri "köle" benzeri koşullarda çalıştırdığı gerekçesiyle yaklaşık 30 milyon dolar toplu manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme, Volkswagen'in bir yan kuruluşu aracılığıyla Brezilya'nın Para eyaletinde sahip olduğu bir çiftlikte 1974-1986 arasında yüzlerce işçiyi aşağılama ve insan onuruna aykırı koşullara maruz bıraktığı yönündeki suçlamaları kabul etti.

Mahkeme belgelerine göre yaklaşık 300 işçi, ormanı temizlemek ve meraları hazırlamak için düzensiz sözleşmelerle işe alınmış; silahlı muhafızlar tarafından izlenmiş, güvencesiz barınma koşullarında yaşamak zorunda bırakılmış, yetersiz gıda almış ve borç esareti sistemi altında çiftlikte kalmaya mecbur edilmişti. Ayrıca çiftlikte sıtmaya yakalanan işçilere hiçbir tıbbi müdahale sağlanmamıştı.

Yargıç Otavio Bruno da Silva Ferreira, kararında kanıtların çiftliğin Volkswagen'e ait olduğunu ve koşulların "köle emeğinin yasal tanımına uyduğunu" doğruladığını belirterek, şirketin toplu manevi tazminat olarak yaklaşık 30 milyon dolar ödemesine hükmetti.

Çalışma Savcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadenin kullanıldığı aktarıldı: "Bu uygulamalar Brezilya'nın yakın tarihindeki en büyük köle emeği sömürüsü vakalarından birini oluşturmaktadır."

Volkswagen'in Brezilya merkezinden yapılan açıklamada ise kararın temyize götürüleceği belirtildi.

Savcılık, konuya ilişkin 2019'da bir soruşturma başlatmış; ileri soruşturmalar ve tanık ifadelerinin ardından 2024'te Volkswagen'i resmen suçlamıştı.