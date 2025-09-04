Brüksel'de AB Kurumları, Lizbon Füniküler Kazısı Nedeniyle Bayrakları Yarıya İndirdi

Bayraklar ve taziye mesajları

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumlarında bayraklar, Portekiz'in başkenti Lizbon'da dün meydana gelen füniküler kazası nedeniyle yarıya indirildi.

AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) binası önündeki bayraklar, dün Lizbon'da 17 kişinin ölümüne yol açan füniküler kazasının ardından yarıya çekildi.

Yetkililerin açıklamaları

Kazanın ardından AB kurumlarının başkanları başsağlığı mesajları paylaştı. Eski Portekiz Başbakanı olan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, kazanın meydana geldiği Gloria fünikülerinin kendi hayatında önemli bir anlam taşıdığını ifade etti.

Kazanın ayrıntıları ve yas ilanı

Lizbon'un merkezinde bulunan ve resmi adı "Gloria Asansörü" olan turistik fünikülerde, kaza dün yerel saatle 18.08'de (TSİ 20.08) meydana geldi.

Kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi ise 3 günlük yas ilan etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumlarında bayraklar, Portekiz'in başkenti Lizbon'da dün meydana gelen füniküler kazası nedeniyle yarıya indirildi.