Brüksel'de Sivil Toplum Kuruluşları'ndan Gazze İçin Protesto

Brüksel'de Gazze İçin Büyüyen Tepkiler

Birçok sivil toplum kuruluşu (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde bir araya gelerek Gazze'ye yönelik AB'nin politikalarını protesto etti.

Ateşkes Çağrısı ve Kırmızı Balonlar

Göstericiler, Handicap International, Save, Oxfam ve Action Aid gibi kuruluşların da aralarında bulunduğu çok sayıda STK ile birlikte AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde 290 kırmızı balon yerleştirdi. Bu balonlar, 290 gündür devam eden Gazze saldırılarını sembolize ediyordu.

Balonların üzerine yazılan mesajlarla bölgede yaşanan insani krizler aktarılırken, "Gazze'de hayata 290 gün boyunca acı ve ıstırap damgasını vurdu" ifadesinin yer aldığı afişler de açıldı.

Siyasi Eylemsizlik Protestosu

STK'ler, Gazze'deki insani felaketin devam etmesine neden olan siyasi eylemsizliği eleştirerek, AB ve diğer uluslararası kurumlardan derhal bir ateşkes sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesi için siyasi liderlik göstermelerini talep etti.

Gazze’de Yaşanan Acılar

Göstericiler, Gazze'deki çocukların tamamen korunmasız kaldığını vurgulayarak, devam eden şiddetin en ağır bedelini onların ödediğini hatırlattı.

7 Ekim Sonrası Durum

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı kapsamlı saldırıların ardından şiddetini artırdı. Bu süreçte, 38 bin 983 Filistinli hayatını kaybederken, 89 bin 727 kişi yaralandı. Bu arada, İsrail ordusunun 682 askerinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'de, sivil altyapının hedef alınmasının yanı sıra, hastaneler ve eğitim kurumlarının da zarar gördüğü belirtiliyor. Ayrıca, 24 Kasım 2023 tarihinde uygulanan "insani ara" sırasında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı.

Bu protesto etkinliğiyle, Gazze'ye yönelik artan saldırılara dikkat çekilmesi ve uluslararası toplumun harekete geçirilmesi amaçlanıyor.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde kırmızı balonlarla Birliğin Gazze politikasını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.