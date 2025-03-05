Brüksel'de Su Yönetimi İçin Tarihi Forum: TDT Bölgesel Su Forumu

Brüksel'de düzenlenen TDT Bölgesel Su Forumu, su yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 20:03
Brüksel'de Su Yönetimi İçin Tarihi Forum: TDT Bölgesel Su Forumu

Brüksel'de "TDT Bölgesel Su Forumu" Düzenlendi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) ve TDT Kuraklık Önleme Enstitüsü (DPI) iş birliğiyle Brüksel'de "TDT Bölgesel Su Forumu" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Gündem

Etkinliğe, TDT üye ülkeleri ve gözlemcilerinin diplomatik misyon başkanları, üst düzey yetkilileri, uzmanlar ve geniş bir davetli grubu katıldı. Forumda, Türk devletleri ve çevresindeki su yönetimi ve sürdürülebilirliği alanındaki acil zorluklar detaylı bir şekilde ele alındı.

Gündemdeki başlıca konular arasında bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi, sürdürülebilir su teknolojilerinin artırılması ve yeşil büyüme için yatırım fırsatlarının araştırılması yer aldı.

Uluslararası Katılımlar ve Ortaklıklar

Etkinlik kapsamında, etkili su teknolojisi çözümlerinin sağlanmasında ortaklıkların rolü üzerine tartışmalara Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Küresel Yeşil Büyüme Enstitüsü (GGGI) ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Ayrıca, TDT Kuraklık Önleme Enstitüsü yetkilileri, katılımcılara enstitünün misyonu, hedefleri ve yürüttüğü girişimler hakkında bilgi sundu.

Önemli Mutabakat Zaptı İmzalandı

Etkinlik çerçevesinde, HEPA, Macar Çevre İşletmeleri Birliği (HAEE) ve KEXPORT arasında Türk devletleri için teknoloji çözümleri ve kapasite geliştirme konusunda bir mutabakat zaptı imzalandı.

Açılış Konuşması ve Vurgulanan Temalar

Forumun açılış konuşmasını yapan TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, su kıtlığı ve iklim sorunlarının ele alınmasında bölgesel işbirliğinin kritik önemine vurgu yaptı. Ömüraliyev, TDT'nin yenilikçi çözümler geliştirmek ve çevresel tehditlere karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla üye ülkeleri bir araya getirme konusundaki rolüne dikkat çekti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) ve TDT Kuraklık Önleme...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) ve TDT Kuraklık Önleme Enstitüsü (DPI) tarafından Brüksel'de "TDT Bölgesel Su Forumu" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) ve TDT Kuraklık Önleme...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) ve TDT Kuraklık Önleme Enstitüsü (DPI) tarafından Brüksel'de "TDT Bölgesel Su Forumu" başlıklı etkinlik düzenlendi.

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