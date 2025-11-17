Brüksel'de Yaşlıların Dijital Okuryazarlığı İçin Uluslararası Adım

Tokat ve Eskişehir'in ortak yürüttüğü KA210-ADU projesinin 3. LTT faaliyeti Brüksel'de yapıldı; amaç yaşlıların dijital araçlara güvenli erişimini ve katılımını artırmak.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:09
Brüksel'de Yaşlıların Dijital Okuryazarlığı İçin Uluslararası Adım

Brüksel'de Yaşlıların Dijital Okuryazarlığı İçin Uluslararası Adım

KA210-ADU (Erasmus+) 3. Öğrenme ve Öğretme Faaliyeti

Tokat ile Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin, Estonya ve Belçika ile ortak yürüttüğü Yaşlıların Dijital Okuryazarlık ve Katılımını Güçlendirme (KA210-ADU) adlı Erasmus+ projesinin 3. Öğrenme ve Öğretme (LTT) faaliyeti Belçika'nın Brüksel kentinde gerçekleştirildi.

Proje, yaşlı bireylerin dijital araçları güvenli şekilde kullanmalarını, online kamu hizmetlerine erişimlerini ve sosyal hayata dijital yollarla daha aktif katılımını desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Türkiye, Estonya ve Belçika'dan uzmanlar bir araya gelerek eğitim içerikleri ve uygulama örnekleri paylaştı.

Toplantılarda, yaşlı bireylerin dijital dünyaya adaptasyonunu artırmaya yönelik eğitim içerikleri ve uygulama modelleri tartışıldı. Katılımcılar, farklı ülkelerdeki bakım hizmeti modellerini de yerinde inceleme fırsatı buldu.

Brüksel programı çerçevesinde Türk heyeti bir dizi kurumsal ziyaret gerçekleştirdi ve çeşitli huzurevleri ile yaşlı bakım merkezlerinde temaslarda bulundu. Kurum yöneticileri ile yapılan görüşmelerde, yaşlı bireylerin dijital hayata katılımını destekleyen uygulamalar ve iş birliği imkanları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Projenin 2025 yılı boyunca eğitim modülleri, pilot uygulamalar ve yaygınlaştırma etkinlikleriyle devam edeceği belirtildi.

Faaliyete, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, Eskişehir İl Müdür Yardımcısı Kerim Bacıoğlu, Tokat İl Müdür Yardımcısı Osman Erdem ve alanda görevli uzman personeller katıldı.

TOKAT İLE ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜKLERİNİN, ESTONYA VE BELÇİKA İLE ORTAK...

TOKAT İLE ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜKLERİNİN, ESTONYA VE BELÇİKA İLE ORTAK YÜRÜTTÜĞÜ 'YAŞLILARIN DİJİTAL OKURYAZARLIK VE KATILIMINI GÜÇLENDİRME' (KA210-ADU) ADLI ERASMUS+ PROJESİ'NİN 3. ÖĞRENME VE ÖĞRETME (LTT) FAALİYETİ BELÇİKA'NIN BRÜKSEL KENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TOKAT İLE ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜKLERİNİN, ESTONYA VE BELÇİKA İLE ORTAK...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu
2
Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza
3
Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi
4
Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp
5
Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı
7
Dünya Prematüre Günü ADÜ Hastanesi’nde: Yenidoğan Birimi Morla Farkındalık Oluşturdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler