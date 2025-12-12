DOLAR
BŞEÜ'de Cam Mamul Eğitimi: İlk Sertifikalar Verildi

BŞEÜ ile bir cam firması arasındaki Cam Mamul İmalatçısı Modüler Eğitim Programı tamamlandı; ilk katılımcılara sertifikalar teslim edildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:38
BŞEÜ'de Cam Mamul İmalatçısı Eğitiminde İlk Sertifikalar Teslim Edildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile bir cam firması arasında yürütülen eğitim programında ilk sertifikalar sahiplerine verildi.

Programın Kapsamı ve Uygulanışı

BŞEÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile firma arasında imzalanan hizmet alımı sözleşmesi kapsamında, firma personeline yönelik Cam Mamul İmalatçısı Modüler Eğitim Programı hazırlandı. Program, Türkçe, İngilizce ve Felemenkçe dillerinde oluşturuldu ve ilk eğitim dönemi tamamlanarak katılımcılara sertifikaları teslim edildi.

Eğitim süreci çerçevesinde Merkez Müdürü Doç. Dr. Halil İbrahim Ertürk, eğitim alanlarını yerinde incelemek üzere firmanın Bozüyük yerleşkesini ziyaret etti. Taraflar, sözleşme kapsamında gelecek yıl boyunca eğitimlerin periyodik olarak devam edeceğini ve programın yeni içeriklerle destekleneceğini bildirdi.

Üniversite Yönetiminden Değerlendirme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, çalışmayla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Sanayi-üniversite iş birliğini güçlendiren bu tür eğitim programları, nitelikli iş gücü yetiştirme hedefimize önemli katkı sunmaktadır".

Program, hem personelin mesleki yeterliklerini artırmayı hem de sanayi ile üniversite arasındaki iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

