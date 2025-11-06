BŞEÜ Kampüsüne 150 Zeytin Fidanı Dikildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri, kampüs arazisini yeşillendirmek amacıyla 150 zeytin fidanı dikti. Etkinlik, çevre duyarlılığını artırmayı hedefleyen anlamlı bir adım olarak değerlendirildi.

Proje ve Uygulama

Etkinlik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu tarafından, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen 'ÜNİDES kampüsüne bir zeytin dalı da sen uzat' adlı çevre projesi kapsamında gerçekleştirildi. Fidan dikimi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Erdem Gülümser, Doç. Dr. Müge Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Ergin danışmanlığında yapıldı.

Koordinasyon ve Katılımcılar

Uygulamayı Bitki Koruma Bölümü 3. sınıf öğrencileri Zerda Karakurt ve Harun Sarialtun koordinatörlüğünde yürüttü. Fidan dikimi törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük, akademik ve idari personel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, TEMA Vakfı gönüllüleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlik, 'Yeşil bir kampüs, sürdürülebilir bir gelecek' mesajıyla sona erdi ve kampüsün çevresel bilinçle şekillendirilmesine katkı sağlayacak bir adım olarak kayda geçti.

