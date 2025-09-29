Bualoi Tayfunu Vietnam'da: 2 Ölü, 30 Bine Yakın Tahliye

Vietnam'ı etkisi altına alan Bualoi Tayfunu, şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlarla ülkenin merkezi ve kıyı bölgelerinde hasara yol açtı. Tayfunun neden olduğu ani sel ve devrilen ağaçlar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kayıplar ve tahliyeler

Yerel basına göre, ölümler Hue ve Thanh Hoa bölgelerinde meydana geldi. Afet Önleme ve Kontrol Dairesi'nin açıklamasında, fırtınaya bağlı olarak 17 balıkçının kaybolduğu bildirildi.

Aynı açıklamada, yaklaşık 30 bine yakın kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği ve fırtınanın Laos'un merkez bölgelerine doğru ilerleyebileceği uyarısına yer verildi.

Ulaşım ve bölgesel etkiler

Sivil Havacılık İdaresi, dün kıyı şeridine yakın 4 havalimanında uçuşların askıya alındığını ve birçok uçuşun ertelendiğini duyurdu.

Filipinler'de de etkili olan Bualoi Tayfunu nedeniyle daha önce 19 kişi hayatını kaybetmişti; şimdi tayfunun Vietnam'daki yansımaları ülke çapında alarma neden oluyor.