BUDO: İstanbul-Bursa Hattında 7 Sefer İptal Edildi

BUDO'dan İstanbul-Bursa Hattında 7 Sefer İptal

Duyuruya göre seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, İstanbul ile Bursa arasındaki bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Yapılan duyuruda iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

15.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi iptal edilmiştir.

16.00, 17.30 ve 20.15 saatlerindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri iptal edilmiştir.

17.45, 19.00 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri de aynı nedenle iptal edilmiştir.

Yetkililer, yolcuların güncel duyuruları takip etmelerini ve bilet değişikliği veya iade işlemleri için BUDO'nun resmi kanallarını kullanmalarını tavsiye etti.