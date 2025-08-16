DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.621,13 -0,33%

BUDO: İstanbul-Bursa Hattında 7 Sefer İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul-Bursa hattında 7 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 15:38
BUDO: İstanbul-Bursa Hattında 7 Sefer İptal Edildi

BUDO'dan İstanbul-Bursa Hattında 7 Sefer İptal

Duyuruya göre seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, İstanbul ile Bursa arasındaki bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Yapılan duyuruda iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

15.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi iptal edilmiştir.

16.00, 17.30 ve 20.15 saatlerindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri iptal edilmiştir.

17.45, 19.00 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri de aynı nedenle iptal edilmiştir.

Yetkililer, yolcuların güncel duyuruları takip etmelerini ve bilet değişikliği veya iade işlemleri için BUDO'nun resmi kanallarını kullanmalarını tavsiye etti.

İLGİLİ HABERLER

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
3
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
5
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
6
Güney Afrika 'Ulusal Diyalog' Sürecini Başlattı: İşsizlik ve Eşitsizlikle Mücadele
7
Bakan Yardımcıları Sağlam ve Alpay Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar