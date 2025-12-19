DOLAR
Buharkent’te Bitki Koruma ve Gübre Bayilerine Barkod-Stok Denetimi

Buharkent’te İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bayilerde barkod ve stok kontrolleri yaparak bitki koruma ürünleri ve gübrelerin mevzuata uygunluğunu denetledi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:13
Buharkent’te Bitki Koruma ve Gübre Bayilerine Denetim

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bayileri ziyaret etti

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ürünleri ve gübrelerin mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlere, Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun’un katılımıyla ilçede faaliyet gösteren bayilerde barkod ve stok kontrolleri yapıldı. Ekipler, satıştaki ürünlerin kayıtlı ve izlenebilir olup olmadığını titizlikle inceledi.

Yapılan kontrollerle, barkod ve stok kontrolleri gibi uygulamalar sayesinde ürünlerin kayıtlı, izlenebilir ve mevzuata uygun şekilde satışının sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı. Yetkililer denetimlerin ilçe genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

