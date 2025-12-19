Buharkent’te Bitki Koruma ve Gübre Bayilerine Barkod-Stok Denetimi

Buharkent’te Bitki Koruma ve Gübre Bayilerine Denetim

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bayileri ziyaret etti

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ürünleri ve gübrelerin mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlere, Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun’un katılımıyla ilçede faaliyet gösteren bayilerde barkod ve stok kontrolleri yapıldı. Ekipler, satıştaki ürünlerin kayıtlı ve izlenebilir olup olmadığını titizlikle inceledi.

Yapılan kontrollerle, barkod ve stok kontrolleri gibi uygulamalar sayesinde ürünlerin kayıtlı, izlenebilir ve mevzuata uygun şekilde satışının sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı. Yetkililer denetimlerin ilçe genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.

