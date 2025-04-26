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Bulgaristan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bulgaristan'da 23 Nisan, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nde şenliklerle kutlandı. Çocuklar için anlam dolu etkinlikler düzenlendi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 15:34
Bulgaristan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Coşku

Bulgaristan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın konutunda keyif dolu bir kutlama yapıldı.

Şenlik, Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısına yapılan saygı duruşu ve Türkiye ile Bulgaristan ulusal marşlarının okunmasıyla başlangıç aldı.

Büyükelçi Uyanık'tan Çocuklara Özel Mesaj

Büyükelçi Uyanık, etkinlikteki konuşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 105 yıl önce faaliyete geçtiğini hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara ithaf ettiğini belirtti. Ayrıca, her yıl Türkiye'nin dış diplomatik temsilciliklerinde 23 Nisan için kutlama düzenlendiğini vurguladı.

Uyanık, yaptığı konuşmada "Siz çocuklar sadece ailenizin değil, aynı zamanda ülkemizin neşesi, umudu ve geleceğisiniz." diyerek, çocukların hayal güçlerini geliştirmeleri ve güçlü bireyler olmaları konusunda teşvikte bulundu.

Yarışma ve Eğlencelerle Dolu Bir Gün

Programda, Sofya Büyükelçiliği'nin düzenlediği "Hayalimdeki Dünya" temalı çocuk kompozisyon yarışmasında dereceye giren İrem Mehmed ve Nur Çokol eserlerini okudular. Ânın coşkusuna, Sofya'daki sağır-dilsizler okulunun öğrencilerinin dans gösterisi ile piyano resitali de eşlik etti.

Etkinlik, Büyükelçilik konutu bahçesinde toplanan çocukların animatörler eşliğinde oyun köşesinde eğlendiği sahne gösterileri ile taçlandırıldı.

Bulgaristan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Sofya...

Bulgaristan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın konutunda kutlama şenliği düzenlendi.

Bulgaristan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Sofya...

Bulgaristan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın konutunda kutlama şenliği düzenlendi.

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