Bulgaristan'da Geçici Hükümet Göreve Başladı

Bulgaristan'da Yeni Dönem

Bulgaristan Parlamentosu'nda gerçekleştirilen törenle, geçici hükümetin başı Dimitar Glavçev ve kabine üyeleri göreve başladı. Bu yemin töreni, oldukça önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Milletvekillerinin Yaz Tatiline Ara Vermesi

Geçici kabinedeki 19 bakan, milletvekilleri tarafından düzenlenen olağanüstü oturumda yemin etti. Tören nedeniyle milletvekilleri yaz tatillerine bir günlük ara vermeyi uygun buldu.

Erken Seçim Kararı

Bu durum, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in ülkede son üç yılda yedinci kez erken genel seçimlerin yapılacağını duyurmasının ardından geldi. Radev, bu seçimlerin 27 Ekim tarihinde düzenleneceği yönünde resmi bir kararname yayımladı.

Ülke Siyasi İstikrarsızlık yaşıyor

Göreve gelen geçici hükümetin temel görevi, Bulgaristan'ı erken seçimler için hazırlamak olacak. Ülkede siyasi istikrarsızlık, son üç yılda kalıcı bir hükümetin kurulmasını engelledi. Bu çerçevede, 9 Haziran'da yapılan son erken genel seçimlerde katılım oranı sadece %34 seviyesinde kalmıştı ve 27 Ekim'deki seçimlerde daha da düşük bir katılım bekleniyor.

Bulgaristan Parlamentosu'nda düzenlenen törende geçici hükümetin Başbakanı Dimitar Glavçev (kürsüde) ve kabine üyeleri yemin ederek göreve başladı. Glavçev ve geçici kabinedeki 19 bakan, Parlamentonun olağanüstü oturumunda düzenlenen yemin törenine katıldı.

Bulgaristan Parlamentosu'nda düzenlenen törende geçici hükümetin Başbakanı Dimitar Glavçev (kürsüde) ve kabine üyeleri yemin ederek göreve başladı. Glavçev ve geçici kabinedeki 19 bakan, Parlamentonun olağanüstü oturumunda düzenlenen yemin törenine katıldı.

Bulgaristan Parlamentosu'nda düzenlenen törende geçici hükümetin Başbakanı Dimitar Glavçev (kürsüde) ve kabine üyeleri yemin ederek göreve başladı. Glavçev ve geçici kabinedeki 19 bakan, Parlamentonun olağanüstü oturumunda düzenlenen yemin törenine katıldı.