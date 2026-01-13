Burdur Aile Akademisi'nde Aile İçi İletişim ve 37 Faile 13 Haftalık Şiddet Eğitimi

Burdur Aile Akademisi, evlilik öncesi eğitimden aile içi iletişime, 13 hafta süren ve 37 failin belge aldığı şiddetle mücadele programına kadar kapsamlı eğitimler yürütüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:51
Burdur Aile Akademisi'nde Aile İçi İletişim ve 37 Faile 13 Haftalık Şiddet Eğitimi

Burdur Aile Akademisi'nde eğitimler aralıksız devam ediyor

Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Aile Akademisi, evlilik öncesi eğitimlerden çocuk gelişimine, aile içi iletişime ve şiddetle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Akademi, koruyucu, önleyici, eğitici ve rehberlik odaklı programlarla aile kurumunun güçlendirilmesini hedefliyor.

Programlar ve uygulama detayları

Akademi kapsamında 13 Kasım'da kurulumundan bu yana farklı yaş ve ihtiyaçlara yönelik eğitimler uygulanıyor. 6284 sayılı Kanun çerçevesinde şiddet mağdurlarına ve şiddet uygulayanlara yönelik danışmanlık ve grup çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda, aile içi şiddetle mücadele amacıyla gizlilik esasına dayalı ve bire bir yürütülen eğitim programı 13 hafta sürdü; programı başarıyla tamamlayan 37 şiddet uygulayan fail belge almaya hak kazandı. Burdur, ülke genelinde faillere yönelik düzenlenen eğitimlerde en yüksek katılımın sağlandığı il oldu.

Yetkililerin açıklamaları

Mustafa Çakır, Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: "Güçlü aile güçlü toplum demektir. Bu anlayışla ilimizde Aile Akademisi’ni kurduk. Akademi kapsamında evlenmek isteyen gençlere evlilik öncesi eğitimler, evli olup sorun yaşayan çiftlere ise aile içi iletişim becerilerine yönelik bireysel ve grup çalışmaları yapıyoruz. Zaman zaman ailelerimiz çocuklarıyla birlikte bu eğitimlere katılıyor."

Çakır, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında faillere yönelik çalışmalara da değinerek, "2025 yılı içerisinde 50 kadının eşini kurumumuza davet ederek ön görüşmeler yaptık. Ardından 13 hafta süren eğitim programı düzenledik. Program sonunda 37 erkek belge almaya hak kazandı. Türkiye genelinde ilk kez yüksek katılımla tamamlanan bir fail eğitimi gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Anne ve ebeveyn odaklı çalışmalar

Esra Duygu Akbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü, Akademi'nin ebeveynlik eğitimlerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Ailelerimize ebeveynlik eğitimleri veriyoruz. Dijital bağımlılık, çocuk bakımı gibi konularda özellikle annelerimize yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Eğitimler sonrasında ailelerimizin takibini yapıyor ve geri dönüşler alıyoruz."

Akademi, bireysel ve grup çalışmalarıyla aile içi iletişim becerilerini güçlendirmeyi, şiddet vakalarının önlenmesi ve mağdurlara destek sağlanması konularında sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlıyor.

AKADEMİDE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİMLERDEN ÇOCUK GELİŞİMİNE, AİLE İÇİ İLETİŞİMDEN ŞİDDETLE MÜCADELEYE...

AKADEMİDE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİMLERDEN ÇOCUK GELİŞİMİNE, AİLE İÇİ İLETİŞİMDEN ŞİDDETLE MÜCADELEYE KADAR BİRÇOK ALANDA EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULANIYOR. BU ÇERÇEVEDE, AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE AMACIYLA 37 ŞİDDET UYGULAYAN FAİLE YÖNELİK GİZLİLİK ESASINA DAYALI VE BİRE BİR YÜRÜTÜLEN EĞİTİM PROGRAMI 13 HAFTA SÜRDÜ.

AKADEMİDE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİMLERDEN ÇOCUK GELİŞİMİNE, AİLE İÇİ İLETİŞİMDEN ŞİDDETLE MÜCADELEYE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Kartpostallık Kar Görüntüleri
2
Esenyurt Belediyesi'nden Metrobüs Duraklarında Çorba İkramı
3
Diyarbakır’da 25 Bitkili Doğal Karışım: Kışın Soğuk Algınlığına Karşı Etkili
4
Vali Gökmen Çiçek Talas'ta Ev Ziyaretleriyle Vatandaşların Taleplerini Dinledi
5
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Öz Değerlendirme Denetimleri Başarıyla Tamamlandı
6
Burdur Aile Akademisi'nde Aile İçi İletişim ve 37 Faile 13 Haftalık Şiddet Eğitimi
7
Atatürk Üniversitesi'nde Sağlık Personeline Tüberküloz Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları