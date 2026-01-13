Burdur Aile Akademisi'nde Aile İçi İletişim ve 37 Faile 13 Haftalık Şiddet Eğitimi

Burdur Aile Akademisi'nde eğitimler aralıksız devam ediyor

Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Aile Akademisi, evlilik öncesi eğitimlerden çocuk gelişimine, aile içi iletişime ve şiddetle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Akademi, koruyucu, önleyici, eğitici ve rehberlik odaklı programlarla aile kurumunun güçlendirilmesini hedefliyor.

Programlar ve uygulama detayları

Akademi kapsamında 13 Kasım'da kurulumundan bu yana farklı yaş ve ihtiyaçlara yönelik eğitimler uygulanıyor. 6284 sayılı Kanun çerçevesinde şiddet mağdurlarına ve şiddet uygulayanlara yönelik danışmanlık ve grup çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda, aile içi şiddetle mücadele amacıyla gizlilik esasına dayalı ve bire bir yürütülen eğitim programı 13 hafta sürdü; programı başarıyla tamamlayan 37 şiddet uygulayan fail belge almaya hak kazandı. Burdur, ülke genelinde faillere yönelik düzenlenen eğitimlerde en yüksek katılımın sağlandığı il oldu.

Yetkililerin açıklamaları

Mustafa Çakır, Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: "Güçlü aile güçlü toplum demektir. Bu anlayışla ilimizde Aile Akademisi’ni kurduk. Akademi kapsamında evlenmek isteyen gençlere evlilik öncesi eğitimler, evli olup sorun yaşayan çiftlere ise aile içi iletişim becerilerine yönelik bireysel ve grup çalışmaları yapıyoruz. Zaman zaman ailelerimiz çocuklarıyla birlikte bu eğitimlere katılıyor."

Çakır, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında faillere yönelik çalışmalara da değinerek, "2025 yılı içerisinde 50 kadının eşini kurumumuza davet ederek ön görüşmeler yaptık. Ardından 13 hafta süren eğitim programı düzenledik. Program sonunda 37 erkek belge almaya hak kazandı. Türkiye genelinde ilk kez yüksek katılımla tamamlanan bir fail eğitimi gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Anne ve ebeveyn odaklı çalışmalar

Esra Duygu Akbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü, Akademi'nin ebeveynlik eğitimlerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Ailelerimize ebeveynlik eğitimleri veriyoruz. Dijital bağımlılık, çocuk bakımı gibi konularda özellikle annelerimize yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Eğitimler sonrasında ailelerimizin takibini yapıyor ve geri dönüşler alıyoruz."

Akademi, bireysel ve grup çalışmalarıyla aile içi iletişim becerilerini güçlendirmeyi, şiddet vakalarının önlenmesi ve mağdurlara destek sağlanması konularında sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlıyor.

