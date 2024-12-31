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Burdur'da 383 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Burdur'da düzenlenen operasyonda 383 litre kaçak içki, 1 şüpheli ile birlikte ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:07
Burdur'da 383 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Burdur'da Kaçak İçki Operasyonu

Burdur'da gerçekleştirilen operasyonla 383 litre kaçak içki ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı hazırlıkları kapsamında kaçakçılık suçlarıyla etkin şekilde mücadele etmek için özel bir çalışma başlattı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonda, kentte belirlenen bir adrese düzenlenen baskında, 250 litre el yapımı şarap, 53 litre el yapımı rakı, 30 litre el yapımı viski, 50 litre etil/metil alkol, 9 alkollü içki aroması, 28 boş şişe, ve 100 şişe kapağı ele geçirildi.

Gözaltı

Operasyon sonucu bir şüpheli gözaltına alınarak, hukuki süreç başlatıldı.

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