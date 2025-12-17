Burdur'da Alkollü Sürücü 1.97 Promil Çıktı: Ehliyete 6 Ay El Konuldu

Burdur'da alkollü sürücü 1.97 promil ile yakalandı

Uygulamada uzun süre dil döktü, ceza kesildi

Burdur-Fethiye kara yolundaki uygulama noktasında gece saatlerinde durdurulan araç sürücüsünün kimliğinin E.K. (21) olduğu öğrenildi. Kontrol edilen 07 GYS 48 plakalı otomobilin sürücüsünde yapılan alkol ölçümünde 1.97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Uygulama sırasında, ehliyetinin geri alınmaması için uzun süre ekiplerle konuşarak ikna etmeye çalışan genç sürücü, ekipler için zorlu anlar yaşattı. Sürücünün ' Kimsenin yüzüne bakamam ' diyerek ceza yazılmasına itiraz ettiği belirtildi.

Polis ekiplerinin işlemlerinin ardından sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, hakkında 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandı. Daha sonra E.K., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü ve araç çekiciyle otoparka teslim edildi.

