DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.885,1 0,38%
BITCOIN
3.674.960,19 -0,23%

Burdur'da Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Burdur’da polis operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı; mesul müdürü S.E. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:16
Burdur'da Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda

Burdur'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri suç ve suçluların tespitine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, Burdur’un bir ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde 'Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' suçunun işlendiği tespit edildi.

Konu ile ilgili yapılan operasyonda mağdur 4 kadının beyanı alınırken, iş yeri sahibi V.E., mesul müdürü S.E., pansiyon çalışanları Y.Y. ve S.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mesul müdürü S.E. hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer 3 şüpheli adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

BURDUR'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN FUHUŞ OPERASYONUNDA 3 ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE...

BURDUR'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN FUHUŞ OPERASYONUNDA 3 ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

BURDUR'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN FUHUŞ OPERASYONUNDA 3 ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE...

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
2
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar
3
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
4
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
5
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
6
Nazilli Belediyesi'nin 'Yeşeren Topraklar'ı: 5 Bin Fidan Kısa Sürede Tükendi
7
Meksika'da Cessna Citation III düştü — 7 ölü

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi