Burdur'da Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda

Burdur'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri suç ve suçluların tespitine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, Burdur’un bir ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde 'Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' suçunun işlendiği tespit edildi.

Konu ile ilgili yapılan operasyonda mağdur 4 kadının beyanı alınırken, iş yeri sahibi V.E., mesul müdürü S.E., pansiyon çalışanları Y.Y. ve S.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mesul müdürü S.E. hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer 3 şüpheli adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

BURDUR'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN FUHUŞ OPERASYONUNDA 3 ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.