DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.885,1 0,38%
BITCOIN
3.674.960,19 -0,23%

Burdur'da Jandarma 50 Kişiye Farkındalık Eğitimi Verdi

İl Jandarma Komutanlığı, Ağlasun Yeşilbaşköy'de 50 vatandaşa 6284, KADES, siber farkındalık ve uyuşturucuyla mücadele eğitimleri verdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:13
Burdur'da Jandarma 50 Kişiye Farkındalık Eğitimi Verdi

Burdur'da jandarma ekiplerinden vatandaşlara yönelik farkındalık eğitimi

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından vatandaşa yönelik bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy köyünde bulunan 50 vatandaşa yönelik eğitim düzenlendi.

Eğitimin başlıca konuları

Katılımcılara 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, KADES, Siber Farkındalık ve Dolandırıcılık ile En İyi Narkotik Polisi Anne ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele konularında farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimler, jandarmanın vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının bir parçası olarak sürdürüyor.

BURDUR'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN VATANDAŞA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK EĞİTİMLERİ...

BURDUR'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN VATANDAŞA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR.

BURDUR'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN VATANDAŞA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK EĞİTİMLERİ...

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
2
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar
3
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
4
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
5
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
6
Nazilli Belediyesi'nin 'Yeşeren Topraklar'ı: 5 Bin Fidan Kısa Sürede Tükendi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi