Burdur'da Jandarma 50 Kişiye Farkındalık Eğitimi Verdi

Burdur'da jandarma ekiplerinden vatandaşlara yönelik farkındalık eğitimi

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından vatandaşa yönelik bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy köyünde bulunan 50 vatandaşa yönelik eğitim düzenlendi.

Eğitimin başlıca konuları

Katılımcılara 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, KADES, Siber Farkındalık ve Dolandırıcılık ile En İyi Narkotik Polisi Anne ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele konularında farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimler, jandarmanın vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının bir parçası olarak sürdürüyor.

