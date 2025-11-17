Burdur'da Jandarma Operasyonu: 14 Gram Bonzai Ele Geçirildi, 3 Gözaltı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 14 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi; G.D., Ö.D. ve A.B. gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda şüpheliler G.D., Ö.D. ve A.B. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ele Geçirilenler

Yapılan aramada 14 gram bonzai ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

