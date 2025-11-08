Burdur'da Kavşağa Aşırı Hızla Giren Tır: Otomobil Sürücüsü Öldü, Sürücü Tutuklandı

Burdur’da kavşağa aşırı hızla giren tırın çarpması sonucu MAKÜ öğretim görevlisi Serkan Doğan yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:04
Kaza ve gözaltı süreci

Burdur’da meydana gelen kazada, kavşağa aşırı hızlı giren tırın çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün Burdur-Antalya Karayolu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında meydana geldi.

Romanya uyruklu N.D. (30) idaresindeki IF 71 MRT plakalı tır, iddiaya göre kavşağa aşırı hızlı girdiği sırada üniversiteden çıkan Serkan Doğan idaresindeki 07 NOJ 70 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrasında otomobille birlikte 30 metre sürüklenen tır, karşı şeride geçerek durabildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Serkan Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Doğan’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan tır sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından sürücü çıkarıldığı mahkemece 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

