Burdur'da kayınpeder damadını öldürdü: Zanlı tutuklandı

Bucak'ta tartışma sonrası damadını av tüfeğiyle vurarak öldüren kayınpeder A.Ş. (63), kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:32
Burdur'da kayınpeder damadını öldürdü: Zanlı tutuklandı

Burdur'da kayınpeder damadını öldürdü: Zanlı tutuklandı

Bucak Fatih Mahallesi'nde silahlı kavga

Burdur'un Bucak ilçesi Fatih Mahallesi'nde çıkan tartışmada, kayınpeder A.Ş. (63) tartıştığı damadı Deniz Top (35)'u av tüfeğiyle vurarak ağır şekilde yaraladı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Deniz Top, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından zanlı gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe kasten öldürme suçundan tutuklandı.

