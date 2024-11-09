Burdur'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Burdur'un Karamanlı ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay, Burdur-Fethiye kara yolu üzerindeki Kılçan köyü kavşağında gerçekleşti.

Serkan K. yönetimindeki 44 ADE 225 plakalı otomobil, Bayram K.'nın kullandığı 15 FE 001 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Muhammet Metin Ö, Şükran K, İkra K. ve Sena K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.