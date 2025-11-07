Burdur'da Tır Otomobile Çarptı: 1 Ölü

Burdur-Antalya yolundaki kavşağa aşırı hızla giren tırın çarptığı otomobildeki MAKÜ öğretim görevlisi Serkan Doğan yaşamını yitirdi; tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 19:45
Burdur'da kavşağa aşırı hızlı giren bir tırın, üniversite çıkışındaki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza yeri ve zamanı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında gerçekleşti.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Romanya uyruklu N.D. (30) idaresindeki IF 71 MRT plakalı tır, iddiaya göre aşırı hızlı girdiği kavşakta, üniversiteden çıkan Serkan Doğan idaresindeki 07 NOJ 70 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrasında otomobille birlikte yaklaşık 30 metre sürüklenen tır, karşı şeride geçerek durabildi.

Müdahale ve soruşturma

Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Serkan Doğan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Doğan’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan tır sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

