Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Burdur'da Üzücü Bir Trafik Kazası

Burdur'da pikap ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Olay, Özgür Mahallesi Oto Tamirciler 1. Sokak ile Oto Tamirciler 5. Sokak kavşağında gerçekleşti.

Kaza Detayları

H.G. (31) yönetimindeki 20 AIG 917 plakalı pikap, Hüseyin Öz (41) idaresindeki 15 AD 176 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, motosiklet sürücüsü Öz'ün eşi İlknur Öz'ün (34) kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı motosiklet sürücüsü Hüseyin Öz, Burdur Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Pikap sürücüsü H.G. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza Anı Kamerada

Olayın güvenlik kamerası kayıtları, kazanın nasıl meydana geldiğini gösteriyor. Görüntülerde, hızla gelen pikabın motosiklete çarparak savrulmalar yaşandığı anlaşılıyor.

Öte yandan, Hüseyin ve İlknur Öz çiftinin 3 ay önce evlendiği ve yeni hayatlarının henüz başlangıcında bu trajik olayla karşılaştıkları öğrenildi.

Burdur'da pikapla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burdur'da pikapla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.