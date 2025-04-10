Burdur'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Burdur'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümü Kutlaması

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası sebebiyle Burdur'da anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Törenle Başladı

Etkinlik, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından polis ekipleri, çeşitli stantlar kurarak katılımcıların ilgisini çekti.

Geleceğin Güvenliği Vurgusu

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, programda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Gazilere ve emeklilere uzun ömür dileyerek, güvenli bir geleceğin inşası için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Kurt, güvenlik tedbirleri ile en yüksek başarıyı hedeflediklerini vurguladı.

Özel Bireye Destek

Etkinlik sırasında, 23 yaşındaki Cem Özen adlı özel gereksinimli birey polis memurları tarafından emniyet aracına bindirilerek konvoya katıldı. Bu an, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Bayıltıcı Konvoy

Balo ve Türk bayraklarıyla süslenen emniyet ekiplerinin araçlarıyla oluşturulan konvoy, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Bu coşku dolu etkinlik, Burdur'daki polis teşkilatının toplumla olan bağlantısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım oldu.

Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Programda, balon ve Türk bayraklarıyla süslenen emniyet ekiplerinin araçlarından oluşan konvoy düzenlendi. Özel gereksinimli birey 23 yaşındaki Cem Özen de polis memurları tarafından emniyet aracına bindirilerek konvoya katıldı.

Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Programda, balon ve Türk bayraklarıyla süslenen emniyet ekiplerinin araçlarından oluşan konvoy düzenlendi. Özel gereksinimli birey 23 yaşındaki Cem Özen de polis memurları tarafından emniyet aracına bindirilerek konvoya katıldı.