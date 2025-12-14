DOLAR
Burhaniye'de Kahvehanelerde Çay Yerine Süt Servisi Artıyor

Burhaniye kahvehanelerinde çay yerine süt servisi yayılıyor; günlük tüketim 15 litreyi aşıyor, süt ve çay fiyatı 15 lira.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:11
Burhaniye'de kahvehanelerde çay yerine süt içme eğilimi yükseliyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kahvehanelerde süt servisi yapılması vatandaşların ilgisini çekti. Kış aylarının başlamasıyla birlikte süt talebinde belirgin bir artış yaşanıyor.

İşletmecinin açıklaması

Tarihi Hanay Cami önünde kahvehane işleten 42 yaşındaki Sinan Ayşavkı, son 6 aydır işletmecilik yaptığını ve müşterilerin talebi üzerine süt servisine başladıklarını söyledi. Ayşavkı, "Özellikle kış ayları gelince süte ilgi arttı. Sütü de çayı da 15 liradan veriyoruz. Günlük süt tüketimi 15 litreyi düşmüyor" dedi.

Vatandaşların tepkileri

Kahvehanede süt içen Hamdi Mengi, "Süt servisi yapan kahvehanelerde çay yerine süt içiyorum. Süt servisi yapan Sinan kardeşime teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. Bir diğer müşteri Mustafa Dirlik ise, "Burhaniye'de süt servisi yapan işletmelerin sayısı arttı. Ben de çay yerine süt içiyorum" dedi.

İlçede kahvehanelerdeki süt servisinin gösterdiği yükseliş, hem işletmeciler hem de müşteriler tarafından olumlu karşılanıyor.

SİNAN AYŞAVKI

SİNAN AYŞAVKI

SİNAN AYŞAVKI VE MÜŞTERİLER

