Bahçelievler'de düğün konvoyuna 15.888 TL trafik cezası

İstanbul Bahçelievler'de 13 Aralık'ta düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atanlara toplam 15.888 TL idari para cezası ve adli işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 21:50
İnceleme ve yakalama

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bazı sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek 13 Aralık tarihinde Bahçelievler ilçesi Atatürk Caddesi'nde gerçekleşen düğün konvoyunda trafik akışını engelleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye atan araç sürücülerine yönelik soruşturma başlattı.

Görüntülerdeki plaka tespitleri sonucu kimlikleri belirlenen E.Ş. (18), E.Ç. (41), U.A. (21), R.Ç. (45) isimli araç sürücüleri ile yolcu olan M.M.Y. adlı yaşı küçük şahıs yakalandı.

Uygulanan cezalar ve adli süreç

Şahıslara konvoy yapmak, duraklamak, emniyet kemeri kullanmamak, saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 15.888 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca yakalanan E.Ş., E.Ç., U.A. ve R.Ç. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen şahıslar, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

