Bahçelievler'de düğün konvoyuna 15.888 TL trafik cezası
İnceleme ve yakalama
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bazı sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek 13 Aralık tarihinde Bahçelievler ilçesi Atatürk Caddesi'nde gerçekleşen düğün konvoyunda trafik akışını engelleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye atan araç sürücülerine yönelik soruşturma başlattı.
Görüntülerdeki plaka tespitleri sonucu kimlikleri belirlenen E.Ş. (18), E.Ç. (41), U.A. (21), R.Ç. (45) isimli araç sürücüleri ile yolcu olan M.M.Y. adlı yaşı küçük şahıs yakalandı.
Uygulanan cezalar ve adli süreç
Şahıslara konvoy yapmak, duraklamak, emniyet kemeri kullanmamak, saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 15.888 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca yakalanan E.Ş., E.Ç., U.A. ve R.Ç. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
Adliyeye sevk edilen şahıslar, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
