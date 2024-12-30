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Erzincan'da Yaban Domuzuna İşkence Eden Kaçak Avcılara Yasal İşlem Başlatıldı

Erzincan'da yaban domuzuna işkence eden kaçak avcılara yönelik yasal işlem başlatıldı. 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:17
Erzincan'da Yaban Domuzuna İşkence Eden Kaçak Avcılara Yasal İşlem Başlatıldı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, yaban domuzuna av köpekleriyle işkence eden ve bu korkunç anları sosyal medya üzerinden paylaşan kaçak avcılara yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı resmi açıklamaya göre, Dolaylı köyü kırsalında yaşanan bu olayla ilgili görüntülerin sosyal ağlarda yayılması üzerine hemen harekete geçildi. Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla detaylı bir görüntü analizi gerçekleştirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda, 11 avcının kimlikleri belirlendi ve bu kişiler hakkında Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, yasal avcılık belgesi olmadan avlanan 2 kişiye de Erzincan Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü tarafından toplamda 15 bin 757 lira ceza kesildi.

Bu olay, yaban hayvanlarına yapılan eziyetin kabul edilemez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Takip edilecek sürecin hayvan hakları adına önemli sonuçlar doğurması umuluyor.

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