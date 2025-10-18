Burka'da Zeytin Hasadı Korku İçinde: İsrailli Saldırıları Hasadı Tehdit Ediyor

Burka beldesinde Filistinliler, İsrailli saldırıları nedeniyle zeytin hasadını korku ve endişe içinde geçiriyor; üretim büyük oranda düştü.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 14:23
Burka'da Zeytin Hasadı Korku ve Endişe Atmosferinde

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Burka beldesinde yaşayan Filistinliler, eskiden ailecek ve neşeyle yaptıkları zeytin hasadı dönemini artık korku ve endişe ile geçiriyor. Zeytinliklerde şarkı ve kahkahaların yerini, yerleşimci saldırılarına dair tedirgin bekleyiş aldı.

Günlük Hayatta Süren Tehdit

Burka'da 500 yıllık zeytin ağaçlarına sahip olan Filistinli Muhammed Abdurrahman (67), AA muhabirine yaptığı açıklamada hasadı "çok dikkatli" yürüttüklerini belirtti. Abdurrahman, "Evlerimizden çıktığımızda, güvenli şekilde geri dönüp dönemeyeceğimizi bilmiyoruz. Tarlarda çalışıyoruz ve hayatımız tehlikede." dedi.

Abdurrahman, ailesinin sahip olduğu yaklaşık 200 dönümlük arazinin 20 dönümünü kullanabildiğini, 40 dönümünün ise İsrailliler tarafından gasbedilerek yerleşim birimine dönüştürüldüğünü aktardı. Bu yılki hasadı "üretim açısından en verimsiz ve yerleşimci saldırıları bakımından en tehlikeli" olarak nitelendirdi ve zeytin toplarken her an saldırıya uğrayabileceklerini söyledi.

Hasat sırasında, olası saldırı ve hırsızlıklara karşı aile üyelerinden birinin daima gözetmen olarak beklediğini söyleyen Abdurrahman, "Gerçek üzüntü, kendi gözlerinizin önünde toprağınızın yağmalanıp tahrip edilmesini görüken hiçbir şey yapamamaktır." ifadelerini kullandı.

Arazilerde Tahribat ve Yerleşimci Baskısı

75 yaşındaki Bereket Said, üç yıl önce diktiği 500 zeytin, badem ve incir fidanının Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerce tahrip edildiğini, ağaçların söküldüğünü anlattı. Aktivist Leys Berekat ise Burka'daki arazilerin büyük bölümüne her gün "ateş açma, tarlaları ve çiftlikleri yakma, evlere ve araçları kundaklama" gibi saldırılar gerçekleştirildiğini söyledi.

Berekat, "Burka'da zeytin hasadı bir zamanlar kültürel bir gelenekti artık kanlı bir döneme dönüştü. Aileler kadın ve çocukları yanlarına almaktan kaçınıyor, saldırı ihtimaline karşı bir gözetim ekibiyle çalışıyor." dedi. Ayrıca, "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sadece hırsızlık ve kovma ile yetinmediğini, kontrol altına aldıkları bölgeleri Filistin varlığından arındırmak için 500 yılı aşkın yaşı olan zeytin ağaçlarını kestiğini" belirtti.

Berekat, Burka'da toplam arazilerinin yaklaşık 20 bin dönüm olduğunu, halkın ise yalnızca 500 dönüme ulaşabildiğini vurguladı. Belde şu anda 5 yerleşim birimi ve bir İsrail çevre yolu ile kuşatılmış durumda ve Filistinlilerin bölgeye erişimi ciddi şekilde kısıtlanmış durumda.

Hasat Verimliliğinde Dramatik Düşüş

Filistin Tarım Bakanlığı, son yılların en verimsiz zeytin sezonlarından birinin yaşandığını, üretimin normal sezonun yüzde 15’ini dahi geçemediğini açıkladı. Yerel halk için zeytin hasadı hem geçim kaynağı hem de kültürel miras anlamı taşıyor; ancak artan saldırılar bu geleneği tehdit ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Burka beldesindeki Filistinliler, eskiden kültürel bir gelenek olarak ailecek geçirdikleri zeytin hasadı dönemini artık Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle korku ve endişeyle geçiriyor. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, Burka beldesindeki Filistinli aileleri zeytin toplama dönemlerinde teyakkuz halinde olmaya zorluyor. Zeytinlikler eskiden şarkılar ve kahkahalarla dolup taşarken, bugün ise kahkahaların yerini endişeli bekleyiş ve yerleşimci saldırılarına dair korkular aldı. Hasat sırasındaki baskı ve saldırı endişesi, Filistinlileri sahip oldukları güzel bir geleneği dahi yaşamaktan mahrum bıraktı.

