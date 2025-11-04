Bursa'da 17 bin 225 Sosyal TOKİ Konutu: İlçe Dağılımı Açıklandı

Bursa'da 17 bin 225 Sosyal TOKİ Konutu İlçe İlçe Belirlendi

Projenin kapsamı, finansmanı ve ilçe dağılımı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın ilçelerinde inşa edilecek 17 bin 225 sosyal konutun yapılacağı noktaların belirlendiğini açıkladı. Gürkan, bu adımı 'Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi' olarak nitelendirerek, 'Dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza hayırlı olsun' dedi.

Gürkan, Cumhuriyetin 102. yılınde başlatılacak projenin hem vatandaşlar hem de şehir için tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Açıklamasında, 'Bursamızın dört bir yanında inşa edeceğimiz 17 bin 225 konut ile hemşehrilerimiz ekonomik şartlarda, TOKİ güvencesiyle sağlam yuvalarına kavuşacak. Cumhuriyetimizin 102. yılında başlatılan bu büyük proje, sadece bir konut yatırımı değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm hamlesidir' ifadelerine yer verdi.

Projelerin finansmanının Emlak Katılım Bankası, Halk Bankası ve Ziraat Bankası iş birliğiyle yürütüleceğini belirten Gürkan, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadeli ödeme kolaylıklarıyla ev sahibi olma fırsatına kavuşacağını ifade etti.

İlçe bazında konut dağılımı

Gürkan, TOKİ verilerine göre Bursa'da kurulacak konutların ilçe dağılımını şöyle açıkladı: Karacabey 5.500, Gemlik 3.000, İnegöl 4.000, Kestel 1.000, Nilüfer 750, Mustafakemalpaşa 750, Yenişehir 500, Orhangazi 400, Gürsu 300, Mudanya 300, İznik 250, Orhaneli 175, Keles 100, Büyükorhan 100, Harmancık 100. Toplamda 17 bin 225 konut hayata geçirilecek.

Başkan Gürkan, projenin Bursa'nın hem sosyal hem ekonomik anlamda büyük bir kazanımı olacağını belirterek, 'Bu büyük vizyonun mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğana ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kuruma, ‘Yüzyılın Konut Projesi’ için şehrimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bursa’mız için, ülkemiz için hayırlı olsun' dedi.

ÖNCEKİ GÜNLERDE AÇIKLANAN 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KAPSAMINDA, BURSA GENELİNDE YAPILACAK KONUT SAYILARI NETLEŞTİ.