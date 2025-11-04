Bursa'da 17 bin 225 Sosyal TOKİ Konutu: İlçe Dağılımı Açıklandı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhuriyetin 102. yılında başlayacak 17 bin 225 sosyal konutun ilçe dağılımı ve finansman detaylarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:49
Bursa'da 17 bin 225 Sosyal TOKİ Konutu: İlçe Dağılımı Açıklandı

Bursa'da 17 bin 225 Sosyal TOKİ Konutu İlçe İlçe Belirlendi

Projenin kapsamı, finansmanı ve ilçe dağılımı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın ilçelerinde inşa edilecek 17 bin 225 sosyal konutun yapılacağı noktaların belirlendiğini açıkladı. Gürkan, bu adımı 'Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi' olarak nitelendirerek, 'Dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza hayırlı olsun' dedi.

Gürkan, Cumhuriyetin 102. yılınde başlatılacak projenin hem vatandaşlar hem de şehir için tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Açıklamasında, 'Bursamızın dört bir yanında inşa edeceğimiz 17 bin 225 konut ile hemşehrilerimiz ekonomik şartlarda, TOKİ güvencesiyle sağlam yuvalarına kavuşacak. Cumhuriyetimizin 102. yılında başlatılan bu büyük proje, sadece bir konut yatırımı değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm hamlesidir' ifadelerine yer verdi.

Projelerin finansmanının Emlak Katılım Bankası, Halk Bankası ve Ziraat Bankası iş birliğiyle yürütüleceğini belirten Gürkan, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadeli ödeme kolaylıklarıyla ev sahibi olma fırsatına kavuşacağını ifade etti.

İlçe bazında konut dağılımı

Gürkan, TOKİ verilerine göre Bursa'da kurulacak konutların ilçe dağılımını şöyle açıkladı: Karacabey 5.500, Gemlik 3.000, İnegöl 4.000, Kestel 1.000, Nilüfer 750, Mustafakemalpaşa 750, Yenişehir 500, Orhangazi 400, Gürsu 300, Mudanya 300, İznik 250, Orhaneli 175, Keles 100, Büyükorhan 100, Harmancık 100. Toplamda 17 bin 225 konut hayata geçirilecek.

Başkan Gürkan, projenin Bursa'nın hem sosyal hem ekonomik anlamda büyük bir kazanımı olacağını belirterek, 'Bu büyük vizyonun mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğana ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kuruma, ‘Yüzyılın Konut Projesi’ için şehrimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bursa’mız için, ülkemiz için hayırlı olsun' dedi.

ÖNCEKİ GÜNLERDE AÇIKLANAN 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KAPSAMINDA, BURSA GENELİNDE YAPILACAK KONUT...

ÖNCEKİ GÜNLERDE AÇIKLANAN 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KAPSAMINDA, BURSA GENELİNDE YAPILACAK KONUT SAYILARI NETLEŞTİ.

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
3
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
4
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
5
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
7
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti