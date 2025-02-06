DOLAR
35,87 0,08%
EURO
37,26 0,32%
ALTIN
3.297,85 0,22%
BITCOIN
3.541.753,5 -1,24%

Bursa'da 6 Şubat Depremleri Anma Etkinliği ve Arama Kurtarma Malzemeleri Sergisi

Bursa'da, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla arama kurtarma malzemeleri sergilendi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:32
Bursa'da 6 Şubat Depremleri Anma Etkinliği ve Arama Kurtarma Malzemeleri Sergisi

Bursa'da 6 Şubat Depremleri Anma Etkinliği

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yılı dolayısıyla bir anma etkinliği düzenledi. Merkez Osmangazi ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara arama kurtarma malzemeleri tanıtılıyor.

Arama Kurtarma Ekipleri Bilgi Verdi

Etkinlikte stant açan arama kurtarma ekipleri, görevleri sırasında kullandıkları ekipmanları tanıtarak, bilgilendirme broşürleri dağıttı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önceki depremlerde 11 ilin ciddi hasar gördüğünü ve çok sayıda can kaybının yaşandığını hatırlattı.

Afet Farkındalığı ve Eğitimler

Buldan, etkinliklerle afet farkındalığı oluşturmayı ve hayatını kaybedenleri anmayı amaçladıklarını belirterek, "Bursa’da arama kurtarma alanında akredite olmuş 35 ekip burada stant açtı. Saat 18.00'e kadar afet bilinçlendirmesi ve tanıtımları yapılacak." dedi.

Ayrıca, stantlarda sergilenen malzemelere değinen Buldan, "Afet zamanı enkazda kullanılan malzemeler, teçhizatlar ve yeni nesil kurtarma araç gereçleri var. Bu etkinlikte hangi tekniklerin ve imkanların kullanıldığını sergiliyoruz. Broşürlerimiz, afet öncesi ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışları gösteriyor. Burada eğitmenler, bizden eğitim almış gönüllüler aracılığıyla halkı bilinçlendirme fırsatına sahip." ifadelerini kullandı.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki...

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, vatandaşlara arama kurtarma malzemeleri tanıtılıyor.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki...

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, vatandaşlara arama kurtarma malzemeleri tanıtılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çukurova Üniversitesi Depremzedeleri Unutmadı: Anma Programı Düzenlendi
2
Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
3
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Fatih'te Restoranda Çıkan Yangın Komşu Binalara Sıçradı
5
ABD, Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Uçak Guantanamo Körfezi'ne Ulaştı
6
Başakşehir'de Su Tankeri Tıp Merkezine Çarptı
7
Aydın'da Lise Öğrencileri Deprem Şehitlerini '04.17' Koreografisiyle Andı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış