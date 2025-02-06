Bursa'da 6 Şubat Depremleri Anma Etkinliği ve Arama Kurtarma Malzemeleri Sergisi

Bursa'da 6 Şubat Depremleri Anma Etkinliği

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yılı dolayısıyla bir anma etkinliği düzenledi. Merkez Osmangazi ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara arama kurtarma malzemeleri tanıtılıyor.

Arama Kurtarma Ekipleri Bilgi Verdi

Etkinlikte stant açan arama kurtarma ekipleri, görevleri sırasında kullandıkları ekipmanları tanıtarak, bilgilendirme broşürleri dağıttı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önceki depremlerde 11 ilin ciddi hasar gördüğünü ve çok sayıda can kaybının yaşandığını hatırlattı.

Afet Farkındalığı ve Eğitimler

Buldan, etkinliklerle afet farkındalığı oluşturmayı ve hayatını kaybedenleri anmayı amaçladıklarını belirterek, "Bursa’da arama kurtarma alanında akredite olmuş 35 ekip burada stant açtı. Saat 18.00'e kadar afet bilinçlendirmesi ve tanıtımları yapılacak." dedi.

Ayrıca, stantlarda sergilenen malzemelere değinen Buldan, "Afet zamanı enkazda kullanılan malzemeler, teçhizatlar ve yeni nesil kurtarma araç gereçleri var. Bu etkinlikte hangi tekniklerin ve imkanların kullanıldığını sergiliyoruz. Broşürlerimiz, afet öncesi ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışları gösteriyor. Burada eğitmenler, bizden eğitim almış gönüllüler aracılığıyla halkı bilinçlendirme fırsatına sahip." ifadelerini kullandı.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, vatandaşlara arama kurtarma malzemeleri tanıtılıyor.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, vatandaşlara arama kurtarma malzemeleri tanıtılıyor.