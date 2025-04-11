Bursa'da 'Amazonlar' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamında, sahne alan 'Amazonlar' adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda Anlamlı Gösterim

'Amazonlar', Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda, Julia Sandor'un yazdığı ve Jasa Koceli'nin yönettiği bir eser olarak Sırbistan Kragujevac Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

Yıldız Oyuncular ve Derin Anlatım

Oyun, Darija Vulic, Aleksandra Arizanovic ve Milica Vranes gibi yetenekli oyuncuların performanslarıyla hayat buldu. İzleyiciler, Kafkas halklarının efsanelerini ve Antik Yunan'daki ünlü kadın savaşçıların hikayesini harmanlayan bu tiyatral arkeoloji çalışmasını büyük bir ilgiyle takip etti.

Alkışlar ve Şıklık

Gecenin sonunda, oyuncu kadrosu sahneye çıkarak tiyatroseverleri selamladı ve uzun süre alkışlandı. Bu gösterim, Bursa'daki tiyatro kültürünü daha da güçlendiren önemli bir etkinlik oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Amazonlar" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Amazonlar" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.