DOLAR
34,69 -0,23%
EURO
36,63 -0,01%
ALTIN
2.967,56 -1,13%
BITCOIN
3.365.244,18 -2,28%

Bursa'da Ambulans Sürücüsüne Yapılan Saldırıya Dava Açıldı

Bursa'da ambulans sürücüsüne yapılan saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı, 3 sanık hakkında dava açıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:46
Bursa'da Ambulans Sürücüsüne Yapılan Saldırıya Dava Açıldı

Bursa'da Ambulans Sürücüsüne Yapılan Darbe Olayında Dava Süreci Başladı

Bursa'da, 10 Ekim tarihinde İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde hastayı taşıyan ambulansın sürücüsüne gerçekleştirilen darbe olayıyla ilgili idrak tamamlandı. Olayda, ambulans sürücüsü Muhammed Ali K. (26) ile bir araçtaki 3 kişinin karıştığı kavga sonrasında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

Olayın Detayları

Ambulans, kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G.'yi Gemlik Devlet Hastanesi'nden aldıktan sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere hareket halindeydi. Ambulans, seyir halindeyken 16 YK 007 plakalı bir araç tarafından önü kesilerek durdurulmuş ve sürücüsü darbedilmiştir. İddianamede, Muhammed Ali K. ile arabadaki kişiler arasında başlayan tartışmanın daha sonra kavgaya dönüşmesi anlatılmaktadır.

Olay sırasında babası S.Y. (53) ve oğulları M.Y. (22), S.Y. (23) ile gergin bir diyalog yaşandığı, bu esnada S.Y.'nin boğazını sıktıktan sonra, M.Y.'nin Muhammed Ali K.'nin yüzüne ve ensesine yumruklar atması detaylandırılmıştır. Güvenlik kamerası görüntüleri, M.Y.’nin ambulans sürücüsüne yönelik saldırısını da kanıtlamaktadır.

Yaralanmalar ve Yasal Süreç

Ambulans sürücüsü Muhammed Ali K.’nin vücudunda, yapılan doktor muayenesine göre orta derecede yaralanmalar olduğu ve bu yaralanmaların basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde olduğu belirlenmiştir. Dava kapsamında, S.Y. ve M.Y.’nin 'kasten yaralama' suçunu işlediği ifade edilmiştir.

Yargılama sonucunda, M.Y. ve S.Y. için 'kamu görevlisini kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. Muhammed Ali K., M.Y.'nin elini bükerek 'kasten yaralama' suçu işlemekle itham edilmiştir.

Olaydan Sonra Gelişmeler

Baba S.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, oğlu M.Y. tutuklanmıştır. Olay, ambulans sürücüleri ve sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları bir kez daha gündeme taşımaktadır. Olayın yargı süreci devam ederken, sağlık sektöründeki bu tür olumsuz gelişmeler, toplumda geniş yankı uyandırmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 İçin İlk Toplantısını Yapıyor
2
İHH, Bangsamoro'da Hatice Cemil Atay Eğitim Merkezi'ni açtı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Holokost Açıklaması: "İnsanlık Faciasının Sonu Çıkmaz Sokaktır"
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siyonist Provokasyonlara Cevap
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonistlerin Tavırlarını Bildiğini Vurguladı
6
Japonya Başbakanı İşiba: Gazze'ye Atılan Bombalar 'Yürek Parçalayıcı'
7
Ankara'da İsrail Protestosu: Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı