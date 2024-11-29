Bursa'da Ambulans Sürücüsüne Yapılan Saldırıya Dava Açıldı

Bursa'da Ambulans Sürücüsüne Yapılan Darbe Olayında Dava Süreci Başladı

Bursa'da, 10 Ekim tarihinde İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde hastayı taşıyan ambulansın sürücüsüne gerçekleştirilen darbe olayıyla ilgili idrak tamamlandı. Olayda, ambulans sürücüsü Muhammed Ali K. (26) ile bir araçtaki 3 kişinin karıştığı kavga sonrasında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

Olayın Detayları

Ambulans, kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G.'yi Gemlik Devlet Hastanesi'nden aldıktan sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere hareket halindeydi. Ambulans, seyir halindeyken 16 YK 007 plakalı bir araç tarafından önü kesilerek durdurulmuş ve sürücüsü darbedilmiştir. İddianamede, Muhammed Ali K. ile arabadaki kişiler arasında başlayan tartışmanın daha sonra kavgaya dönüşmesi anlatılmaktadır.

Olay sırasında babası S.Y. (53) ve oğulları M.Y. (22), S.Y. (23) ile gergin bir diyalog yaşandığı, bu esnada S.Y.'nin boğazını sıktıktan sonra, M.Y.'nin Muhammed Ali K.'nin yüzüne ve ensesine yumruklar atması detaylandırılmıştır. Güvenlik kamerası görüntüleri, M.Y.’nin ambulans sürücüsüne yönelik saldırısını da kanıtlamaktadır.

Yaralanmalar ve Yasal Süreç

Ambulans sürücüsü Muhammed Ali K.’nin vücudunda, yapılan doktor muayenesine göre orta derecede yaralanmalar olduğu ve bu yaralanmaların basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde olduğu belirlenmiştir. Dava kapsamında, S.Y. ve M.Y.’nin 'kasten yaralama' suçunu işlediği ifade edilmiştir.

Yargılama sonucunda, M.Y. ve S.Y. için 'kamu görevlisini kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. Muhammed Ali K., M.Y.'nin elini bükerek 'kasten yaralama' suçu işlemekle itham edilmiştir.

Olaydan Sonra Gelişmeler

Baba S.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, oğlu M.Y. tutuklanmıştır. Olay, ambulans sürücüleri ve sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları bir kez daha gündeme taşımaktadır. Olayın yargı süreci devam ederken, sağlık sektöründeki bu tür olumsuz gelişmeler, toplumda geniş yankı uyandırmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.