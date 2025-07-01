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Bursa'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde arazide başlayan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 16:48
Bursa'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Nilüfer İlçesinde Yangın Denetim Altında

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Balkan Mahallesi'nde arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle ortaya çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. Olay yerine yapılan ihbarla birlikte Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Yangına, bölgedeki polis ekiplerine ait TOMA aracı da müdahalede bulundu ve yangının ormana ulaşması engellendi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar ise sürmektedir.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde arazide başlayan yangın ormana sıçramadan kontrol altına...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde arazide başlayan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde arazide başlayan yangın ormana sıçramadan kontrol altına...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde arazide başlayan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

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