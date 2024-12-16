DOLAR
34,94 0%
EURO
36,71 0,07%
ALTIN
2.985,2 -0,28%
BITCOIN
3.698.395,73 -2,63%

Bursa'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı

İnegöl'de asansör boşluğuna düşen 27 yaşındaki işçi ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:53
Bursa'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Bursa'da İş Kazası: Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen talihsiz olayda, asansör boşluğuna düşen işçi Muhammed E. (27) ağır yaralandı. Olay, Mahmudiye Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, işçi Muhammed E. ikinci kattan asansör boşluğuna düştü. İş arkadaşları, hemen yardıma koşarak yaralı işçiyi bulduğu yerden çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı. İnegöl...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ATO Başkanı Gürsel Baran, Mevlana Müzesi'ni Ziyaret Etti
2
Lübnan ve Yunanistan Başbakanları İşbirliği İçin Bir Araya Geldi
3
Türkiye ve Özbekistan Ortak Sağlık Projeleri Başlatıyor
4
Malatya'da Etkili Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
5
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Yurt Dışı Temasları Nedeniyle Savcılığa İfade Vermedi
6
Muş'ta Tekstil Fabrikaları Binlerce Kişiye İş Kapısı Açtı
7
Gaziantep'te Tarihi Demir Yolu Yeniden İnşa Ediliyor

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar