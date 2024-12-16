Bursa'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Bursa'da İş Kazası: Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen talihsiz olayda, asansör boşluğuna düşen işçi Muhammed E. (27) ağır yaralandı. Olay, Mahmudiye Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi'nde gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, işçi Muhammed E. ikinci kattan asansör boşluğuna düştü. İş arkadaşları, hemen yardıma koşarak yaralı işçiyi bulduğu yerden çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
Ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.